Из-за жителя Перми река вышла из берегов и затопила два участка

13 Июнь 2020 2020-06-13T13:25:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 12 июня, в Единую диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что в поселке Голый Мыс река Мось вышла из берегов и топит участки. На место происшествия приехали спасатели.

- По прибытии установлено, что выше по течению реки Мось располагается СНТ «Нива», где имеется пруд с плотиной и затвором. Ориентировочно в 22:00 11 июня ответственное лицо за пруд открыл затвор и спустил воду, в результате чего произошло подтопление двух участков в по улице Апрельская, 1 и 5, - сообщил «КП» источник, знакомый с ситуацией.

Причину спуска воды выяснить не удалось. Сейчас река Мось находится в русле, пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU