В Перми двое мужчин перегородили дорогу, чтобы пропустить утку с утятами

13 Июнь 2020 2020-06-13T11:27:36+03:00

После того, как уточки оказались в безопасности, мужчины обменялись рукопожатиями [видео]

Изменить размер текста: A A

В праздничный день, 12 июня, в Перми двое мужчин перегородили дорогу в Камской долине, чтобы через нее смогла перейти утка с утятами. Короткое, но милое видео с проявлением настоящей человеческой заботы о братьях наших меньших появилось в соцсетях.

Автор ролика объясняет, что мужчины между собой не знакомы, они вышли из разных автомобилей. А ролик обрывается на моменте, когда мужчины обмениваются рукопожатиями после того, как уточки оказались в безопасности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/784727" frameborder="0"></iframe> Пермяки помогают уточкам перейти через дорогу. Видео телеграм-канал "Пермяч".

ИСТОЧНИК KP.RU