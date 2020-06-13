В Перми двое мужчин перегородили дорогу, чтобы пропустить утку с утятами
После того, как уточки оказались в безопасности, мужчины обменялись рукопожатиями [видео]
Фото: screenshot видео
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В праздничный день, 12 июня, в Перми двое мужчин перегородили дорогу в Камской долине, чтобы через нее смогла перейти утка с утятами. Короткое, но милое видео с проявлением настоящей человеческой заботы о братьях наших меньших появилось в соцсетях.
Автор ролика объясняет, что мужчины между собой не знакомы, они вышли из разных автомобилей. А ролик обрывается на моменте, когда мужчины обмениваются рукопожатиями после того, как уточки оказались в безопасности.
Пермяки помогают уточкам перейти через дорогу. Видео телеграм-канал "Пермяч".
ИСТОЧНИК KP.RU