2020-06-13T11:27:36+03:00
Общество

В Перми двое мужчин перегородили дорогу, чтобы пропустить утку с утятами

После того, как уточки оказались в безопасности, мужчины обменялись рукопожатиями [видео]
Виктор Правдин
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Фото: screenshot видеоФото: screenshot видео
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В праздничный день, 12 июня, в Перми двое мужчин перегородили дорогу в Камской долине, чтобы через нее смогла перейти утка с утятами. Короткое, но милое видео с проявлением настоящей человеческой заботы о братьях наших меньших появилось в соцсетях.

Автор ролика объясняет, что мужчины между собой не знакомы, они вышли из разных автомобилей. А ролик обрывается на моменте, когда мужчины обмениваются рукопожатиями после того, как уточки оказались в безопасности.

Пермяки помогают уточкам перейти через дорогу. Видео телеграм-канал "Пермяч".

ИСТОЧНИК KP.RU

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