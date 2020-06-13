В Пермском крае выявили 74 новых случая заражения коронавирусом

13 Июнь 2020 2020-06-13T10:58:59+03:00

С начала эпидемии COVID-19 в регионе зарегистрировано 2,580 случаев заражения

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В субботу, 13 июня, Роспотребнадзор Пермского края сообщил о 74 новых случаях заражения коронавирусом: 45 человек проходят лечение в больницах, 28 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 1 случай зафиксирован посмертно.

Таким образом с начала эпидемии COVID-19 в регионе зарегистрировано 2,580 случаев заражения. Выздороветь удалось 1,503 жителям Прикамья. Умерло 37 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU