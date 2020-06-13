В Перми из окна 7 этажа выпал 35-летний мужчина
ЧП произошло в Свердловском районе
Фото: Виктор Правдин
Изменить размер текста:
ЧП произошло в четверг, 11 июня, в Свердловском районе Перми. Около 17:00 из окна 7 этажа по улице Клары Цеткин, 25 выпал 35-летний мужчина. Очевидцы происшествия вызвали пострадавшему «скорую помощь».
С различными травмами мужчину увезли в Пермскую краевую клиническую больницу. Причины, по которым мужчин выпал из окна, не уточняются.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Перми за сутки из окон домов выпали двое мужчин
Один упал с четвертого, другой с третьего этажа (подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU