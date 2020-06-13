2020-06-13T08:32:54+03:00
Происшествия

В Перми из окна 7 этажа выпал 35-летний мужчина

ЧП произошло в Свердловском районе
Виктор Правдин
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Фото: Виктор ПравдинФото: Виктор Правдин
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ЧП произошло в четверг, 11 июня, в Свердловском районе Перми. Около 17:00 из окна 7 этажа по улице Клары Цеткин, 25 выпал 35-летний мужчина. Очевидцы происшествия вызвали пострадавшему «скорую помощь».

С различными травмами мужчину увезли в Пермскую краевую клиническую больницу. Причины, по которым мужчин выпал из окна, не уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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