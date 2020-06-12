В Минздраве Прикамья назвали еще одно условие для перехода на второй этап снятия ограничений из-за коронавируса

12 Июнь 2020 2020-06-12T18:16:14+03:00

Уровень тестирования на COVID-19 должен достигать 90 тестов на 100 тысяч человек в сутки

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В министерстве здравоохранения Пермского края сообщили, что в регионе на коронавирус проверили уже 125 тысяч человек, почти 23 тысячи из них – медики.

- Для перехода региона на второй этап изменения ограничений самоизоляции уровень тестирования должен достигнуть 90 тестов на 100 тысяч человек, - отметили в Минздраве. - В среднем за сутки в Прикамье проводят теперь 3 тысячи исследований на COVID-19. На 12 июня проверили 111 человек на 100 тысяч населения.

С начала июня подтверждающие анализы на коронавирус начали проводить в 2 лабораториях, подведомственных краевому Минздраву.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

- До этого все тесты повторно проверялись в лаборатории федерального Роспотребнадзора, результаты приходили с задержкой, - объяснили в министерстве. - Сейчас медработники могут быстрее узнать результаты тестов на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU