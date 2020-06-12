2020-06-12T14:46:24+03:00
Происшествия

В Прикамье полиция нашла двух мальчиков, не вернувшихся ночью с рыбалки

Берег реки прочесывали с собаками
Андрей МАТЛИН
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Полицейские с собаками прочесывали берег речки и лес. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.Полицейские с собаками прочесывали берег речки и лес. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.
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В деревне Пешнигорт Кудымкарского района сегодня, 12 июня, около трех часов ночи в отдел полиции пришла местная жительница. Она рассказала, что ее 11-летний сын еще днем ушел на рыбалку вместе cо своим 13-летним другом. Сотовые телефоны мальчики оставили дома на зарядке, и связаться с ними было невозможно.

- На поиски подростков был поднят весь личный состав отдела МВД России «Кудымкарский», - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. - Полицейские со служебно-розыскными собаками прочесывали берег реки, лес вблизи деревни, они осматривали по квадратам каждый участок.

Около семи утра детей нашли.

- Они спали в частном доме, вместе с ними там был и родной отец 11-летнего мальчика, - сообщили в полиции. - Папа с семьей не живет, но встречается с сыном. Школьники встретили его по пути домой около 9 вечера. Мужчина предложил ребятам сходить утром за грибами, а ночь провести в доме у своего приятеля на окраине деревни. Он не побеспокоился о том, что детей могут потерять их родные мамы и никого не поставил в курс дела. Мальчики чувствуют себя хорошо, в отношении них не было совершено никаких противоправных действий. Сейчас полиция проводит проверку по данному факту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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