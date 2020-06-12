2020-06-12T11:12:13+03:00
Общество

Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Прикамье превысило 2,5 тысячи

За последние сутки в регионе выявили еще 72 случая заражения COVID-19
Андрей МАТЛИН
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Фото: краевой Минздрав.Фото: краевой Минздрав.
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Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки.

- В Пермском крае выявлено 72 новых случая заражения COVID-19: 44 человека проходят лечение в больницах, 28 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, - сообщили в краевом оперштабе. - Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 2506. Ежесуточный прирост больных составил 3% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте: www.permkrai.ru/antivirus.

Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,27 (на 11 июня - 1,33). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений - для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

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Из 72 новых инфицированных - 30 мужчин, 41 женщина, 1 ребёнок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 28 человек, 29 человек в возрасте 45-65, 14 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Прикамье превысило 2,5 тысячи
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