«Среди пострадавших двое детей» В Прикамье после лобового столкновения иномарок госпитализированы 5 человек

12 Июнь 2020 2020-06-12T10:52:32+03:00

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Жуткая авария произошла на недавно отремонтированном участке автотрассы Нытва – Кудымкар сегодня утром, 12 июня, где столкнулись автомобили «Лексус» и «Мицубиси».

- ДТП произошло в 9.10 на 36 километре автодороги Нытва – Кудымкар, - уточнили в ГУ МВД по Пермскому краю. – 38-летний водитель «Лексуса» выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Митсубиси». В результате столкновения пострадали 5 человек. Водитель «Лексуса» и трое его пассажиров, среди которых двое детей, госпитализированы, в больницу доставлен и водитель "Митсубиси". По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU