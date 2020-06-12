В Прикамье число вылечившихся от коронавируса приближается к полутора тысячам
- Врачи Пермского края вылечили от коронавируса еще 22 пациентов, - сообщили сегодня, 12 июня, в краевом оперативном штабе по противодействию распространения коронавирусной инфекции. - За предыдущие сутки из медучреждений Прикамья были выписаны еще 22 пациента, которые проходили лечение от коронавируса. Таким образом, общее число оправившихся от COVID-19 за все время составило 1466. При этом под наблюдением специалистов остаются 2942 жителя Пермского края.
По данным на утро 12 июня, в Прикамье выявлено 2434 случая заболевания коронавирусом. Инфекция зафиксирована у жителей 43 территорий региона. С картой распространения коронавируса можно ознакомиться по ссылке.
"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации
ИСТОЧНИК KP.RU
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