2020-06-12T09:38:27+03:00
Общество

В Прикамье число вылечившихся от коронавируса приближается к полутора тысячам

За сутки из больниц выписали еще 22 пациентов с COVID-19
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба губернатора.Фото: пресс-служба губернатора.
Изменить размер текста:

- Врачи Пермского края вылечили от коронавируса еще 22 пациентов, - сообщили сегодня, 12 июня, в краевом оперативном штабе по противодействию распространения коронавирусной инфекции. - За предыдущие сутки из медучреждений Прикамья были выписаны еще 22 пациента, которые проходили лечение от коронавируса. Таким образом, общее число оправившихся от COVID-19 за все время составило 1466. При этом под наблюдением специалистов остаются 2942 жителя Пермского края.

По данным на утро 12 июня, в Прикамье выявлено 2434 случая заболевания коронавирусом. Инфекция зафиксирована у жителей 43 территорий региона. С картой распространения коронавируса можно ознакомиться по ссылке.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Перми и Пермском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Прикамье превысило 2,5 тысячи
«Среди пострадавших двое детей» В Прикамье после лобового столкновения иномарок госпитализированы 5 человек
В Прикамье число вылечившихся от коронавируса приближается к полутора тысячам
«Сменили полицейскую форму на легкие платья». Прикамские девушки-полицейские выехали на природу и записали летний видеоклип
В выходные дома в трех районах Перми останутся без воды
В МЧС Прикамья предупредили о грозах, граде и шквалах
В Чусовом утонул ребенок, пытаясь выловить из реки свой резиновый сланец
«Тело нашли в кустах со связанными ногами». В Пермском крае раскрыто убийство 43-летней женщины
В Перми первоклассника сбила иномарка, когда он переходил проезжую часть в неустановленном месте
«Пермская сетевая компания» выполнила 25% «опрессовок» теплосетей в Перми
На Восточном обходе Перми скопилась огромная пробка
В праздничные выходные в Прикамье сотрудники ГИБДД будут массово проверять водителей
19 граждан Туркменистана заразились коронавирусом в Пермском крае
В поликлиниках Перми будут выдавать направления на анализ на коронавирус для тех, кто собирается в отпуск
На избирательных участках Прикамья будут выдавать маски, перчатки и ручки
Пожарные эвакуировали 7 человек из многоэтажки в Перми
Райффайзенбанк запустил новый пакет расчетно-кассового обслуживания для малых и средних международных компаний