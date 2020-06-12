«Сменили полицейскую форму на легкие платья». Прикамские девушки-полицейские выехали на природу и записали летний видеоклип
Девушки-полицейские из Прикамья решили записать летний видеоклип, посвященный Дню России. Для этого они оделись в легкие платья и выехали на природу, где спели лирическую песню. Видеозапись они выложили в интернет. При прослушивании сразу возникает ощущение – песня исполняется весьма профессионально.
- Авторами и исполнителями идеи стали сотрудницы культурного центра краевого МВД, - объяснили в краевом главке полиции. - Девушки в погонах сменили полицейскую форму на легкие платья и исполнили песню «Уголок России». Съемки проходили на фоне живописных пейзажей Прикамья.
В Прикамье девушки-полицейские выехали на природу и записали видеоклип.
ИСТОЧНИК KP.RU