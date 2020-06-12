«Сменили полицейскую форму на легкие платья». Прикамские девушки-полицейские выехали на природу и записали летний видеоклип

12 Июнь 2020 2020-06-12T08:32:31+03:00

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Девушки-полицейские из Прикамья решили записать летний видеоклип, посвященный Дню России. Для этого они оделись в легкие платья и выехали на природу, где спели лирическую песню. Видеозапись они выложили в интернет. При прослушивании сразу возникает ощущение – песня исполняется весьма профессионально.

- Авторами и исполнителями идеи стали сотрудницы культурного центра краевого МВД, - объяснили в краевом главке полиции. - Девушки в погонах сменили полицейскую форму на легкие платья и исполнили песню «Уголок России». Съемки проходили на фоне живописных пейзажей Прикамья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/784553" frameborder="0"></iframe> В Прикамье девушки-полицейские выехали на природу и записали видеоклип.

ИСТОЧНИК KP.RU