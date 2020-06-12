2020-06-12T07:35:15+03:00
Общество

В выходные дома в трех районах Перми останутся без воды

В компании «Новогор-Прикамье» сообщили об отключении водоснабжения
Андрей МАТЛИН
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Опять воду отключили.Опять воду отключили.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Пермский поставщик воды в жилые дома запланировал на выходные дни ремонт водоводов в городе. В связи с этим во многих жилых домах, в том числе и в центре города, пересохнут краны. В День города, 12 июня, плановых ремонтов не планируется.

В субботу , 13 июня, воду отключат с 9.00 до 17.30 в Ленинском районе в домах на улицах Ленина, 81, 85, Петропавловской, 109, 111, 80, 82, 84, Толмачева, 18 и Хохрякова, 25.

Также в субботу с 14.30 до 19.00 прекратится водоснабжение в домах, расположенных в Дзержинском районе на улицах Папаницев, 16, 18, 19, 3, 8, Барамзиной, 44, 48, 52 и Энгельса, 1.

В воскресенье, 14 июня, без воды с 9.00 до 19.30 придется посидеть жителям некоторых домов в Свердловском районе – на улице Полины Осипенко 56, 57, 59.

ИСТОЧНИК KP.RU

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