2020-06-12T06:41:30+03:00
Общество

В МЧС Прикамья предупредили о грозах, граде и шквалах

Порывы ветра 12 июня могут достигать 22 метров в секунду
Андрей МАТЛИН
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Фото: архив "КП".Фото: архив "КП".
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В праздничные дни погода не даст нам заскучать.

В МЧС предупредили жителей Прикамья о погодных угрозах, ссылаясь на тревожные прогнозы метеорологов. 12 июня в регионе ожидаются грозы, град. Ветер будет дуть с севера и северо-запада, и при грозе его порывы могут достигать 22 метров в секунду.

При этом пройдут дожди, по югу края – сильные. Температура воздуха днем будет не слишком высокой – от 17 до 22 градусов.

- Не стойте рядом с деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями и линиями электропередач, - посоветовали в ГУ МЧС по Пермскому краю. - Не паркуйте транспорт рядом с ними. Не разжигайте костры, не топите печи, отключите электроприборы. Соблюдайте правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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