2020-06-11T21:44:34+03:00
Происшествия

В Чусовом утонул ребенок, пытаясь выловить из реки свой резиновый сланец

Ему пытался оказать помощь отдыхающий поблизости мужчина, но ему это не удалось
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Трагедия произошла на реке Чусовой.Трагедия произошла на реке Чусовой.Фото: Елена РАКОВА
Изменить размер текста:

Пятая трагедия на воде с детьми произошла в короткую, но жаркую рабочую неделю июня в Пермском крае. Последнее ЧП произошло в Чусовском городском округе. Сейчас по факту произошедшего проводит проверку прокуратура.

- Чусовской городской прокуратурой организована проверка причин и условий гибели несовершеннолетнего ребенка в реке Чусовой, - сообщили в пресс-службе пермской краевой прокуратуры. - Несовершеннолетний в ходе игры на берегу реки зашел в воду, где у него с ноги спал резиновый сланец. Пытаясь поймать обувь, несовершеннолетний зашел глубже в воду и начал тонуть. Находившийся недалеко от места происшествия мужчина вытащил ребенка из реки, начал оказывать ребенку первую медицинскую помощь, однако спасти не смог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Пермском крае три жарких дня унесли жизни четырех детей (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чусовом утонул ребенок, пытаясь выловить из реки свой резиновый сланец
«Тело нашли в кустах со связанными ногами». В Пермском крае раскрыто убийство 43-летней женщины
В Перми первоклассника сбила иномарка, когда он переходил проезжую часть в неустановленном месте
«Пермская сетевая компания» выполнила 25% «опрессовок» теплосетей в Перми
На Восточном обходе Перми скопилась огромная пробка
В праздничные выходные в Прикамье сотрудники ГИБДД будут массово проверять водителей
19 граждан Туркменистана заразились коронавирусом в Пермском крае
В поликлиниках Перми будут выдавать направления на анализ на коронавирус для тех, кто собирается в отпуск
На избирательных участках Прикамья будут выдавать маски, перчатки и ручки
Пожарные эвакуировали 7 человек из многоэтажки в Перми
Райффайзенбанк запустил новый пакет расчетно-кассового обслуживания для малых и средних международных компаний