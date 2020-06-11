В Чусовом утонул ребенок, пытаясь выловить из реки свой резиновый сланец

11 Июнь 2020 2020-06-11T21:44:34+03:00

Ему пытался оказать помощь отдыхающий поблизости мужчина, но ему это не удалось

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Пятая трагедия на воде с детьми произошла в короткую, но жаркую рабочую неделю июня в Пермском крае. Последнее ЧП произошло в Чусовском городском округе. Сейчас по факту произошедшего проводит проверку прокуратура.

- Чусовской городской прокуратурой организована проверка причин и условий гибели несовершеннолетнего ребенка в реке Чусовой, - сообщили в пресс-службе пермской краевой прокуратуры. - Несовершеннолетний в ходе игры на берегу реки зашел в воду, где у него с ноги спал резиновый сланец. Пытаясь поймать обувь, несовершеннолетний зашел глубже в воду и начал тонуть. Находившийся недалеко от места происшествия мужчина вытащил ребенка из реки, начал оказывать ребенку первую медицинскую помощь, однако спасти не смог.

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ИСТОЧНИК KP.RU