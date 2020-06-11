«Тело нашли в кустах со связанными ногами». В Пермском крае раскрыто убийство 43-летней женщины

11 Июнь 2020 2020-06-11T20:36:05+03:00

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9 июня жители села Сива в Пермском крае обнаружили на окраине села в кустах тело 43-летней женщины. У нее были связаны ноги. Преступление удалось раскрыть и задержать подозреваемого буквально по «горячим следам».

- Подозреваемый - ранее неоднократно судимый, в том числе и за убийство, 39-летний житель села Сива, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – В ночь на 9 июня 2020 года в одном из частных домов он распивал спиртное в компании своих знакомых, среди которых была и эта женщина. Он избил ее, причинив сочетанную травму тела, от которой женщина скончалась. Вместе со своим знакомым он связал тело, оттащил его на окраину села и спрятал в кустах.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Задержанному предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU