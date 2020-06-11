2020-06-11T18:52:37+03:00
Происшествия

В Перми первоклассника сбила иномарка, когда он переходил проезжую часть в неустановленном месте

Пострадавшего ребенка вела через дорогу мама
Алена ОВЧИННИКОВА
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ДТП с ребенком произошло в Индустриальном районе Перми.ДТП с ребенком произошло в Индустриальном районе Перми.Фото: Василий Вахрин
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В Перми произошло ДТП, в котором пострадал семилетний мальчик. В произошедшем виноват не столько водитель авто, сбивший ребенка, сколько мама мальчика, которая переводила сына через проезжую часть в неустановленном месте.

- ДТП произошло 10 июня в Индустриальном районе Перми на улице Снайперов, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Перми. - В 19.20 со стороны проспекта Декабристов в направлении улицы Мира двигался автомобиль Toyota RAV4. Управлял иномаркой 49-летний мужчина. В районе дома № 18 по улице Снайперов он допустил наезд на 7-летнего пешехода. Ребенок переходил проезжую часть в неустановленном месте.

В результате аварии несовершеннолетний получил травмы и ушибы, ему рекомендовано амбулаторное лечение. В момент ДТП мальчик находился в сопровождении матери.

Госавтоинспекция Перми обращает внимание родителей на то, что они являются главным примером для детей и своим поведением они формируют их привычки. Дети могут копировать поведение взрослых, которые нарушают Правила дорожного движения, а это может привести к трагическим последствиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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