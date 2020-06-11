На Восточном обходе Перми скопилась огромная пробка

11 Июнь 2020 2020-06-11T17:31:07+03:00

Скорость движения на этом участке не превышает 3-5 километров в час

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- В сторону Чусовского моста скопилась огромная пробка, - сообщают вечером в четверг, 11 июня, пермские водители, направляющиеся в эту сторону. – Пробка начинается от отворота на Ляды. Стоим уже полчаса, жуткий ливень и ничего не видно.

Сотни машин движутся по трассе со скоростью 3-5 километров в час. Сервис Яндекс.Пробки информирует, что дорожных происшествий на данном участке нет. Причиной скопившейся пробки, растянувшейся на несколько километров, стали дачники, которые перед длинными праздничными выходными устремились за город.

И судя по он-лайн картам, ситуация с дорожным движением нормализуется только на самом Чусовском мосту. Если вы собираетесь на дачу в этом направлении, имейте это ввиду.

ИСТОЧНИК KP.RU