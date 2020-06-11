В праздничные выходные в Прикамье сотрудники ГИБДД будут массово проверять водителей
12, 13 и 14 июня на дорогах Пермского края сотрудники ГИБДД будут проверять водителей транспорта. Пройдет два рейда «Опасный водитель» и «Внимание, пешеход».
- Профилактические мероприятия направлены на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и пропаганду соблюдения Правил дорожного движения всеми участниками, - пояснили в пресс-службе УГИБДД по Пермскому краю. - Особое внимание стражи порядка будут уделять пресечению грубых нарушений ПДД, в том числе выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения.
Также Госавтоинспекция будет контролировать соблюдение ограничительных мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU