В праздничные выходные в Прикамье сотрудники ГИБДД будут массово проверять водителей

11 Июнь 2020 2020-06-11T16:29:49+03:00

Рейды будут проходить все три выходные дня. Фото: Василий Вахрин

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12, 13 и 14 июня на дорогах Пермского края сотрудники ГИБДД будут проверять водителей транспорта. Пройдет два рейда «Опасный водитель» и «Внимание, пешеход».

- Профилактические мероприятия направлены на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и пропаганду соблюдения Правил дорожного движения всеми участниками, - пояснили в пресс-службе УГИБДД по Пермскому краю. - Особое внимание стражи порядка будут уделять пресечению грубых нарушений ПДД, в том числе выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Также Госавтоинспекция будет контролировать соблюдение ограничительных мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU