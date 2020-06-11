2020-06-11T15:46:58+03:00
Общество

В поликлиниках Перми будут выдавать направления на анализ на коронавирус для тех, кто собирается в отпуск

Сейчас справку об эпидокружении можно получить только в платных клиниках
Анна Маркова
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Направление на анализ будут выдавать в поликлинике.Направление на анализ будут выдавать в поликлинике.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Для того, чтобы отправиться на курорт или в санатории, у отдыхающих требуют справку о том, что окружение здорово. В Перми такую справку выдают только платные клиники, а это дополнительные расходы. На пресс-конференции 11 июня заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин сообщил, что скоро этот вопрос будет решен и справку можно будет получить бесплатно.

- Действительно, недавно вышли новые нормативные документы, регламентирующие порядок направлений на курортное лечение, согласно им, такая требуется справка , - сказал Евгений Камкин. - В Пермском крае этот вопрос прорабатывается и в ближайшее время порядок будет установлен такой: если подтверждается, что человек отправляется на санаторно-курортное лечение, ему нужно будет обратиться в поликлинику по месту жительства, там предоставить необходимые документы и ему выдается направление на мазок. Думаем, что после праздничных дней этот вопрос будет решен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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