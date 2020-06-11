2020-06-11T14:40:32+03:00
Общество

На избирательных участках Прикамья будут выдавать маски, перчатки и ручки

В Приволжском федеральном округе обсудили вопросы безопасности во время голосования по поправкам в Конституцию РФ
Андрей МАТЛИН
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Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров провёл видеоконференцию с главами регионов округа, руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и председателями региональных избиркомов. На ней обсуждали, как идет подготовка к Общероссийскому голосованию по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации.

- Президент России Владимир Владимирович Путин особо подчеркивает, что голосование должно проходить в максимально безопасных и комфортных для людей условиях, - подчеркнул Игорь Комаров. - Надо сделать все для того, чтобы каждый гражданин мог спокойно сделать выбор, каким он хочет видеть будущее нашей страны.

Для обеспечения безопасности всех членов избирательных комиссий обеспечат средствами индивидуальной защиты. Помещения для голосования оснастят бесконтактными термометрами, антибактериальными ковриками и антисептиками. На участках для голосования будут строго соблюдаться все нормы и требования санитарных служб.

В Пермском крае в дни голосования откроются 1802 избирательных участка, будет задействовано 15,5 тысяч членов УИК. Они, а также волонтёры, наблюдатели, представители правоохранительных органов будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того, маски, перчатки, ручки будут выдавать тем избирателям, которые придут на избирательные участки без средств индивидуальной защиты.

Участники водеоконференции обсудили также вопросы информирования граждан о том, какие изменения в Конституцию предлагается внести, и о возможностях участия в голосовании. Напомним, что Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ назначено на 1 июля, проголосовать можно будет с 8.00 до 20.00 по местному времени. Для тех, кто не сможет в этот день прийти на участок голосования, будут предусмотрены дополнительные возможности:

- голосование до дня голосования;

- голосование по месту нахождения («мобильный избиратель»);

- голосование вне помещения для голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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