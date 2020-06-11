Пожарные эвакуировали 7 человек из многоэтажки в Перми

11 Июнь 2020 2020-06-11T14:30:18+03:00

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В Перми 10 июня, около 20 часов пожарных вызвали на улицу Целинную, 29/3. Дым виднелся на чердаке 9-этажного дома. Из подъезда на улицу были эвакуированы 7 человек.

Пожарные потушили горевший утеплитель на площади 1 квадратный метр на техническом этаже дома.

- Пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU