Пожарные эвакуировали 7 человек из многоэтажки в Перми
Горел утеплитель на техническом этаже дома
Из подъезда эвакуировали жителей дома.Фото: Василий Вахрин
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В Перми 10 июня, около 20 часов пожарных вызвали на улицу Целинную, 29/3. Дым виднелся на чердаке 9-этажного дома. Из подъезда на улицу были эвакуированы 7 человек.
Пожарные потушили горевший утеплитель на площади 1 квадратный метр на техническом этаже дома.
- Пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU