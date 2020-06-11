2020-06-11T14:09:56+03:00
Общество

Пермский пороховой завод выплатит миллион рублей матери погибшего работника

Компенсации женщине пришлось добиваться в суде
Анна Маркова
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Завод выплатит матери погибшего 1 млн рублей.Завод выплатит матери погибшего 1 млн рублей.Фото: архив "КП"
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В Перми в Кировском районном суде был рассмотрен иск матери погибшего рабочего «Пермского порохового завода». Она хотела получить компенсацию морального вреда в размере 5 000 000 рублей.

Напомним: 8 октября 2018 года на Пермском пороховом заводе прогремел взрыв. На оборонном предприятии, бригада рабочих демонтировала оборудование в одном из цехов, где и произошел «хлопок». Тогда погибли три человека.

Завод иск не признал, ссылаясь на то, что семья погибшего уже получила выплату по условиям Коллективного договора, которая в том числе компенсирует моральные страдания.

- Суд пришел к выводу, что ответчик обязан компенсировать моральный вред в размере 1 млн рублей, - сообщили в Кировском районном суде города Перми. - Решение вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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