2020-06-11T12:50:15+03:00
Общество

В Мотовилихинском районе Перми будет перекрыто движение на нескольких улицах до августа

Автомобилистам стоит искать другие пути проезда
Анна Маркова
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В районе здания бывшей "Пермской ярмарки" буде проходить ремонт дорог.В районе здания бывшей "Пермской ярмарки" буде проходить ремонт дорог.Фото: Василий Вахрин
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В Перми из-за ремонтных работ будет временно перекрыто движение транспорта по улицам Патриса Лумумбы, Революции, Крупской и бульвару Гагарина. В октябре этого года в бывшем здании «Пермской ярмарки» планируется открыть торговый центр, поэтому будет проведена реорганизация улично-дорожной сети.

На подъеме улицы Революции и примыкании ее к бульвару Гагарина будет организована еще одна полоса движения – оно станет четырехполосным.

Появится дополнительная полоса движения вдоль здания на бульваре Гагарина, 65.

Будет проведен капитальный ремонт улицы Патриса Лумумбы от улицы Крупской до бульвара Гагарина с организацией дополнительной полосы перед бульваром Гагарина.

- Подрядчик выполнит ремонт пешеходной части улицы Крупской от улицы Макаренко до улицы Патриса Лумумбы – здесь появятся новые тротуары, установят скамейки и организуют велодорожку, - сообщает Департамент дорог и транспорта Перми.

С 11 июля по 23 августа будет ограничено движение транспорта по улице Патриса Лумумбы от бульвара Гагарина до улицы Крупской.

Одностороннее движение станет по улице Патриса Лумумбы от улицы Крупской до бульвара Гагарина.

С 18 июля по 8 августа проехать по улице Революции на участке от моста через реку Егошиху до бульвара Гагарина будет неозможно.

С 25 июля по 23 августа будет временно ограничено движение транспорта по бульвару Гагарина на участке от улицы Патриса Лумумбы до улицы Макаренко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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