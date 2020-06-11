2020-06-11T12:52:25+03:00
Общество

«Обалдеть, это торнадо». Житель Перми заснял на детской площадке редкое для региона природное явление

Специалист рассказал, почему происходят такие явления [видео]
Виктор Правдин
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Фото: screen видео паблика "Подслушано мкр. Молодежный, Кислотные дачи Пермь" ВКонтактеФото: screen видео паблика "Подслушано мкр. Молодежный, Кислотные дачи Пермь" ВКонтакте
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В среду, 10 июня, социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено необычное для Перми природное явление торнадо. Автор ролика так описал увиденное: «Что за аномалия? Замечено на Кислотных Дачах».

На кадрах видно, как один из детей забегает прямо в эпицентр вихря. Второй ребенок кричит: «Обалдеть, это торнадо». Торнадо просуществовал несколько секунд и в скором времени разрушился.

Пыльный вихрь в Перми. Видео: паблик "Подслушано мкр. Молодежный, Кислотные дачи Пермь" ВКонтакте.

Последнее время подобные природные явления все чаще наблюдают в разных районах Пермского края. Почему они происходят и насколько они редки для нашего края, рассказал инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. - Во-первых, называть подобное природное явление торнадо - некорректно, - объясняет Шихов. - Торнадо образуются в облаках. На видео так называемый пыльный вихрь. Сейчас на Урале идеальные условия для его формирования - сухой воздух, высокая температура и значительный прогрев поверхности. Продолжительность «жизни» подобных вихрей зависит от поверхности, на котором он образовалось. Если это, к примеру, ровное паханое поле, то просуществовать такой вихрь может достаточно долго. Если же он образовался в городской среде, то разрушится достаточно быстро. В целом такие природные явления не опасны и могут вызвать только незначительные разрушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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