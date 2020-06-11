В Перми за сутки из окон домов выпали двое мужчин

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:39:28+03:00

Один упал с четвертого, другой с третьего этажа

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Несчастные случаи произошли в Перми 10 июня. С разницей в несколько часов из окон домов выпали двое мужчин. На улице Екатерининской, 88 около десяти часов вечера 51-летний мужчина выпал с 4 этажа дома.

- Мужчина госпитализирован с сочетанной травмой в краевую больницу, - сообщили в пресс-службе Скорой медицинской помощи Перми.

Другой случай произошел на улице Коломенской, 59. Там 43-летний мужчина выпал с 3 этажа.

- у Мужчины перелом грудного отдела позвоночника, он госпитализирован в больницу им. Гринберга в Перми, - сообщают в «скорой».

ИСТОЧНИК KP.RU