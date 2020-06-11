2020-06-11T11:07:33+03:00
Общество

Пермском крае выявлено 74 новых случая заражения COVID-19

Среди них положительный тест на коронавирус у 9 детей
Анна Маркова
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Общее число заболевших в регионе достигло 2434.Общее число заболевших в регионе достигло 2434.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Пермском крае за минувшие сутки диагноз коронавирус подтвердился у 74 человек. Общее число заболевших в регионе достигло 2434.

- 42 человека проходят лечение в больницах, 32 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей, - сообщают в Минздраве.

Из 74 новых инфицированных - 29 мужчин, 36 женщин, 9 детей - 7 мальчиков и 2 девочки. Среди взрослого населения: младше 45 лет - 26 человек, 35 человек в возрасте 45-65, 4 человека старше 65 лет.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации

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Ежесуточный прирост больных составил 3,1%.

- Впереди праздники: день города Перми и день России, поэтому мы напоминаем, что провести их рекомендуется только с близкими членами семьи. Сегодняшняя эпидситуация во многом зависит от нашего поведения: соблюдайте социальную дистанцию 1.5-2 метра, используйте средства индивидуальной защиты и соблюдайте общие правила гигиены, - сказала профессор, доктор медицинских наук, зав.кафедрой эпидемиологии в ФДПО ФГБОУ ВО «Пермский государственный университет имени академика Е.А. Вагнера Ирина Фельдблюм.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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