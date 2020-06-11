Пермском крае выявлено 74 новых случая заражения COVID-19

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:07:33+03:00

Среди них положительный тест на коронавирус у 9 детей

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае за минувшие сутки диагноз коронавирус подтвердился у 74 человек. Общее число заболевших в регионе достигло 2434.

- 42 человека проходят лечение в больницах, 32 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей, - сообщают в Минздраве.

Из 74 новых инфицированных - 29 мужчин, 36 женщин, 9 детей - 7 мальчиков и 2 девочки. Среди взрослого населения: младше 45 лет - 26 человек, 35 человек в возрасте 45-65, 4 человека старше 65 лет.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

Ежесуточный прирост больных составил 3,1%.

- Впереди праздники: день города Перми и день России, поэтому мы напоминаем, что провести их рекомендуется только с близкими членами семьи. Сегодняшняя эпидситуация во многом зависит от нашего поведения: соблюдайте социальную дистанцию 1.5-2 метра, используйте средства индивидуальной защиты и соблюдайте общие правила гигиены, - сказала профессор, доктор медицинских наук, зав.кафедрой эпидемиологии в ФДПО ФГБОУ ВО «Пермский государственный университет имени академика Е.А. Вагнера Ирина Фельдблюм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Минздраве Пермского края рассказали, почему нельзя ослаблять режим самоизоляции

А также, как чаще всего происходит заражение коронавирусной инфекцией в регионе (подробнее...)

В Пермском крае от коронавирусной инфекции выздоровели еще 76 человек

Под наблюдением специалистов остаются 3063 жителя региона (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU