2020-06-11T10:58:30+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Райффайзенбанк объявляет о снижении ипотечных ставок

Новые тарифы вступили в силу 10 июня
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Фото: РайффайзенбанкФото: Райффайзенбанк
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Райффайзенбанк снижает ставки по ипотеке на покупку жилья на первичном и вторичном рынках, а также по программе рефинансирования. Новые тарифы вступили в силу 10 июня.

При покупке квартиры или апартаментов в новостройке у аккредитованных застройщиков и на вторичном рынке для займов от 7 млн рублей минимальная ставка — 8,29%, для кредитов от 3 млн до 7 млн рублей — 8,59%, для кредитов до 3 млн рублей – 8,69%.

- Кроме того, и ставка рефинансирования теперь начинается от 8,69% при сумме кредита до 3 млн руб. Заемщики могут объединить до пяти кредитов сторонних банков при условии, что один из них — ипотечный. Клиенты могут получить дополнительные денежные средства по более выгодной ипотечной ставке и объединить имеющиеся кредиты с супругом или супругой. Оставить заявку на ипотеку и получить одобрение можно в личном кабинете на сайте Райффайзенбанка в течение одного дня. Предложение будет активно два месяца, - добавляет Ирина Ярыгова, начальник отдела продаж ипотечных кредитов Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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