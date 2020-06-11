В Пермском крае в реке утонула 12-летняя девочка
Трагедия с ребенком случилась в Сивинском районе в селе Кизьва на реке Обве. 12-летняя девочка приехала из Перми в гости к бабушке. Вместе с подружкой они пошли купаться. Девочка попала в омут и утонула. Информацию потвердели в Пермской краевой службе спасения.
«Спасатели работали до глубокой ночи, планировали возобновить поиск утром вместе с водолазами, но ребенка в 5.45 нашли родители», - сообщает ведомство.
Напомним, что это уже четвертый случай гибели детей на воде за последние несколько дней в Пермском крае. в Гремячинском районе в глубоком котловане утонул 15-летний подросток. Его тело только через два дня поисков обнаружили на 12-метровой глубине водолазы.
На следующий день поселке Кордон на реке Коса утонули еще двое 15-летних подростков. Их унесло на глубину сильным течением.
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ИСТОЧНИК KP.RU