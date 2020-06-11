«Глаз да сервис нужен». Пермские предприниматели увеличили контроль за удаленными сотрудниками

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:34:05+03:00

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В 10 раз по сравнению с прошлым годом возросло использование сервиса «Мобильные сотрудники» во время режима самоизоляции. Наибольший рост зафиксирован в сегменте малого и среднего бизнеса.

Сервис «Мобильные сотрудники» позволяет отслеживать перемещения автотранспорта, а также разъездных сотрудников, например, курьеров, ставить им задачи, в автоматическом режиме распределять входящие заявки между сотрудниками в зависимости от их загруженности, местоположения и специализации. Этими возможностями стали шире пользоваться торговые компании с агентской и дистрибьюторской сетью, службы доставки продуктов питания, а также представители строительной отрасли.

Например, пермская компания, занимающаяся дистрибуцией товара, использует «Мобильные сотрудники» для координации маршрутов своих корпоративных автомобилей. Это позволяет более четко контролировать передвижение собственного транспорта, уменьшить его пробег, экономить на затратах на топливо в среднем на 10 процентов и амортизацию за счет более четко простроенного маршрута.

Торговая сеть, развивающая собственную доставку, контролирует с помощью сервиса «Мобильные сотрудники» передвижение курьеров по городу. Таким образом обеспечена удаленная координация работы сотрудников, своевременная доставка заказанных товаров, что позволяет обрабатывать большее количество заявок клиентов.

Рост интереса к сервису МТС также обусловлен доступностью услуги: абонентская плата начинается от трех рублей в месяц на сотрудника, в течение двух недель пользоваться сервисом можно бесплатно.

- В последние месяцы бизнес вынужден вносить коррективы в свою деятельность. Это необходимо для обеспечения эффективной работы сотрудников в удаленном формате, а также при внедрении новых услуг, например, таких, как доставка. Поэтому растет спрос на цифровые сервисы, позволяющие быть онлайн в любой точке региона или страны, контролировать передвижение сотрудников, имеющих разъездной характер работы. В перспективе уже внедренные решения помогут сохранять эффективность и после возвращения коллектива предприятия в привычный формат работы, - отметила директор Пермского филиала МТС Оксана Кайгородова.

ИСТОЧНИК KP.RU