2020-06-11T10:27:25+03:00
Общество

В Пермском крае от коронавирусной инфекции выздоровели еще 76 человек

Под наблюдением специалистов остаются 3063 жителя региона
Анна Маркова
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Общее число выздоровевших от COVID-19 составило 1444.Общее число выздоровевших от COVID-19 составило 1444.Фото: Александр ГЛУЗ
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В Прикамье за предыдущие сутки из медучреждений выписано еще 76 пациентов, проходивших лечение от коронавируса. Общее число выздоровевших от COVID-19 составило 1444.

- Под наблюдением специалистов остаются 3063 жителя Пермского края, - сообщает Минздрав региона.

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Напомним, на утро 11 июня в Прикамья выявлено 2360 случая заболевания коронавирусом. Инфекция зафиксирована у жителей 43 территорий региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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