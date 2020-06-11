В Пермском крае от коронавирусной инфекции выздоровели еще 76 человек

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:27:25+03:00

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В Прикамье за предыдущие сутки из медучреждений выписано еще 76 пациентов, проходивших лечение от коронавируса. Общее число выздоровевших от COVID-19 составило 1444.

- Под наблюдением специалистов остаются 3063 жителя Пермского края, - сообщает Минздрав региона.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

Напомним, на утро 11 июня в Прикамья выявлено 2360 случая заболевания коронавирусом. Инфекция зафиксирована у жителей 43 территорий региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU