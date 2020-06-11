В Пермском крае от коронавирусной инфекции выздоровели еще 76 человек
В Прикамье за предыдущие сутки из медучреждений выписано еще 76 пациентов, проходивших лечение от коронавируса. Общее число выздоровевших от COVID-19 составило 1444.
- Под наблюдением специалистов остаются 3063 жителя Пермского края, - сообщает Минздрав региона.
"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации
Напомним, на утро 11 июня в Прикамья выявлено 2360 случая заболевания коронавирусом. Инфекция зафиксирована у жителей 43 территорий региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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