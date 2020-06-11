Осенью в Индустриальном районе Перми откроется новая современная детская поликлиника

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:49:25+03:00

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Здание детской поликлиники в Индустриальном районе на 350 посещений в смену уже построено, в помещениях произвели необходимую отделку. Осталось оснастить новое медицинское учреждение современным оборудованием.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин поручил краевому министерству здравоохранения завершить все необходимые процедуры, включая лицензирование, до 1 сентября. Он предложил в будущем строить социальные объекты и приобретать для них оснащение параллельно, чтобы сократить сроки их сдачи.

- Сейчас в новой детской поликлинике часть оборудования уже смонтирована, - отметил Дмитрий Махонин. - Я надеюсь, что главный врач, Наталья Константиновна, 1 сентября сюда заедет и будет руководить своим коллективом, а детишки будут приходить в новые, светлые кабинеты.

При этом глава региона Дмитрий Махонин подчеркнул, что нужно сокращать сроки введения в эксплуатацию новых социальных объектов, в том числе новых поликлиник, ФАПов.

- Мы должны изменить подход к культуре стройки, - объяснил Дмитрий Махонин. - Строительство зданий и закупка необходимого оборудования должны идти одновременно. Это позволит не терять времени, и люди смогут получить столь нужные объекты гораздо раньше.

В Перми строится еще две подобных детских поликлиники: новое медицинское учреждение в Свердловском районе должны сдать в сентябре, в Орджоникидзевском районе – до конца года.

Кроме того, в планах этого года сельские врачебные амбулатории в Майкоре, Гамово и Савино. До 2024 года краевые власти планируют реализовать 30 строительных проектов в сфере здравоохранения. Это и поликлиники, и ФАПы, это крупные стройки высокого уровня, онкологические диспансеры.

ИСТОЧНИК KP.RU