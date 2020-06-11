В Минздраве Пермского края рассказали, почему нельзя ослаблять режим самоизоляции

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:00:05+03:00

А также, как чаще всего происходит заражение коронавирусной инфекцией в регионе

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В Перми 11 июня Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова на встрече с журналистами рассказала о текущей эпидемиологической ситуации в Пермском крае, а также почему регион не может перейти ко второму этапу снятия ограничительных мер. Связано это с тем, что в регионе не снижается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Напомним, 9 июня было зафиксировано рекордное количество новых пациентов с COVID-19 в регионе - 93 человека.

- Основной рост заболевания и вспышек коронавирусной инфекции происходят через две недели после массовых мероприятий, - рассказала Министр. - Впереди длинные выходные и мы призываем жителей не собираться группами, не контактировать с новыми людьми.

Также на встрече присутствовала заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм.

- Нам очень хочется, но мы не можем перейти на второй этап режима самоизоляции, - сказала Ирина Фельдблюм. - Одна из основных причин заболеваемости в Пермском крае - коллективное общение. Эпидемиологическая ситуация зависит от нашей сознательности. Дистанцирование полтора метра, масочный режим, личная гигиена. Это прежде всего нужно для каждого из нас.

ИСТОЧНИК KP.RU