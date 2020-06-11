2020-06-11T07:38:38+03:00
Общество

В Прикамье пропал 37-летний мужчина со шрамом на руке

Он ушел в магазин неделю назад и до сих пор о нем нет вестей
Анна Маркова
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Пропал Прокопьев Андрей, 37 лет.Пропал Прокопьев Андрей, 37 лет.
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В Пермском крае пропал 37-летний Андрей Прокопьев. Он ушел из садового дома в СНТ Лазурный во Фроловском сельском поселении в магазин в сторону Лесоучастка 831 и пропал. Родственники мужчины заявили в полицию о его исчезновении.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, глаза карие.

Особые приметы: шрам на правом локте от операции, не хватает передних зубов, на ногах варикозное расширение вен.

Был одет: куртка черная болоньевая, черные джинсы, черные туфли, полосатая футболка темного цвета.

При нем был паспорт, смартфон «Дигма» черного цвета.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию просят позвонить по телефонам: 102 или 89655674462

ИСТОЧНИК KP.RU

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