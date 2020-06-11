В Прикамье пропал 37-летний мужчина со шрамом на руке
В Пермском крае пропал 37-летний Андрей Прокопьев. Он ушел из садового дома в СНТ Лазурный во Фроловском сельском поселении в магазин в сторону Лесоучастка 831 и пропал. Родственники мужчины заявили в полицию о его исчезновении.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, глаза карие.
Особые приметы: шрам на правом локте от операции, не хватает передних зубов, на ногах варикозное расширение вен.
Был одет: куртка черная болоньевая, черные джинсы, черные туфли, полосатая футболка темного цвета.
При нем был паспорт, смартфон «Дигма» черного цвета.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию просят позвонить по телефонам: 102 или 89655674462
ИСТОЧНИК KP.RU