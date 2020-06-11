2020-06-11T06:47:08+03:00
Происшествия

В Пермском крае насильника 14-летней девочки задержали спустя три года

Мужчине грозит длительный тюремный срок
Анна Маркова
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35-летнему жителю Кунгура уже предъявлено обвинение по статье «изнасилование несовершеннолетней».35-летнему жителю Кунгура уже предъявлено обвинение по статье «изнасилование несовершеннолетней».Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Пермском крае следователи смогли задержать подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки спустя почти три года, после совершенного преступления.

В сентябре 2017 года мужчина проезжал на своей автомашине по одному из поселков Кунгурского района. Увидев, проходившую мимо девочку, затолкнул ее в салон автомобиля, связал ее и изнасиловал.

Все же следователи смогли вычислить подозреваемого и установили личность. 1 июня его задержали.

- Проведенная молекулярно-генетическая экспертиза показала, генотип задержанного совпал с генотипом злоумышленника, совершившего преступление, - сообщает СКР по Пермскому краю. - Он заключен под стражу.

35-летнему жителю Кунгура уже предъявлено обвинение по статье «изнасилование несовершеннолетней». Ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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