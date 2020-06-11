В центре Перми застрявшую в окне ласточку освободили спасатели
Птицу едва не заклевала стая стрижей
Спасатели смогли освободить застрявшую птицу.Фото: Василий Вахрин
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В доме на улице Пермской на между лоджиями 10 и 11 этажей мужчина увидел, как в щели оконной рамы лапкой зацепилась ласточка.
Птица никак не могла освободиться, а тут еще стая стрижей, вьются над ней, готовые заклевать. Хозяев квартиры, где застряла ласточка дома не было, неравнодушный пермяк позвонил в Службу спасения Перми.
Сотрудники приехали на место и не сразу увидели пострадавшую, но потом нашли. Они поднялись на 11 этаж на лоджию к соседям и смогли освободить птицу.
ИСТОЧНИК KP.RU