В центре Перми застрявшую в окне ласточку освободили спасатели

11 Июнь 2020 2020-06-11T06:30:19+03:00

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В доме на улице Пермской на между лоджиями 10 и 11 этажей мужчина увидел, как в щели оконной рамы лапкой зацепилась ласточка.

Птица никак не могла освободиться, а тут еще стая стрижей, вьются над ней, готовые заклевать. Хозяев квартиры, где застряла ласточка дома не было, неравнодушный пермяк позвонил в Службу спасения Перми.

Сотрудники приехали на место и не сразу увидели пострадавшую, но потом нашли. Они поднялись на 11 этаж на лоджию к соседям и смогли освободить птицу.

ИСТОЧНИК KP.RU