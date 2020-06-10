В Пермском крае окончены поиски пропавшего мужчины

10 Июнь 2020 2020-06-10T21:03:05+03:00

К сожалению, его нашли погибшим

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Трагедией закончились поиски пропавшего 58-летнего Сергея П.

Напомним, 9 июня Сергей П. ушел в неизвестном направлении из дома в деревне Толстиково под Соликамском и пропал. На поиски мужчины выходили волонтеры и неравнодушные местные жители.

К сожалению, вечером 10 июня мужчину нашли мертвым. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Регион 59».

Тело мужчины нашли в поле возле высоковольтного столба. Сообщается, что видимых следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. По предварительной версии, мужчине стало плохо.

ИСТОЧНИК KP.RU