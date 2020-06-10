В Перми детям с диагнозом «коронавирус» выделили целый корпус краевой больницы

10 Июнь 2020 2020-06-10T20:14:35+03:00

В него уже положили 17 юных пациентов

Изменить размер текста: A A

- Для оказания медпомощи детям с COVID-19 в Перми перепрофилировали корпус Краевой детской больницы, - сообщили в оперштабе Прикамья по борьбе с коронавирусом. - Круглосуточный стационар развернут на 126 коек. Сейчас в отделении находится 17 юных пациентов. Кроме обычных палат здесь оборудовали палаты интенсивной терапии и операционную.

В перепрофилированном корпусе к работе приступилит 26 специалистов: три врача и 23 медицинских сестры.

- При необходимости к оказанию медпомощи будут привлекаться специалисты других профилей, и необходимые ресурсы лечебно-диагностических служб Краевой детской больницы, - рассказали в оперативном штабе.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU