2020-06-10T20:14:35+03:00
Общество

В Перми детям с диагнозом «коронавирус» выделили целый корпус краевой больницы

В него уже положили 17 юных пациентов
Андрей МАТЛИН
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- Для оказания медпомощи детям с COVID-19 в Перми перепрофилировали корпус Краевой детской больницы, - сообщили в оперштабе Прикамья по борьбе с коронавирусом. - Круглосуточный стационар развернут на 126 коек. Сейчас в отделении находится 17 юных пациентов. Кроме обычных палат здесь оборудовали палаты интенсивной терапии и операционную.

В перепрофилированном корпусе к работе приступилит 26 специалистов: три врача и 23 медицинских сестры.

- При необходимости к оказанию медпомощи будут привлекаться специалисты других профилей, и необходимые ресурсы лечебно-диагностических служб Краевой детской больницы, - рассказали в оперативном штабе.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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