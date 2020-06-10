2020-06-10T19:43:00+03:00
Происшествия

«Кажется, японские экскаваторы горят!». В Перми произошел мощный пожар на оптовом складе строительной техники

Густой черный дым было видно издалека [видео]
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Фото: скриншот видео, ВК "ЧП и ДТП Чрезвычайное происшествие Пермь".Фото: скриншот видео, ВК "ЧП и ДТП Чрезвычайное происшествие Пермь".
Изменить размер текста:

В пермских соцсетях, в частности, в паблике «ЧП и ДТП Чрезвычайное происшествие Пермь», появилась информация о крупном пожаре в Хмелях - в зоне, где расположены склады многих торговых оптовых предприятий.

- Сообщение о большом пожаре в микрорайоне Хмели поступило в 15.28, - рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю. – К месту возгорания выехали 7 единиц техники и 23 человека личного состава. Горел склад ангарного типа, площадь возгорания была довольно большая – 216 квадратных метров. Но с огнем в конце концов удалось справиться. Людей в складских помещениях не оказалось, так что никто не пострадал. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Об ущербе пожарные не сообщают. По сообщениям очевидца в соцсети, горел, предположительно, склад, расположенный по адресу Шоссе Комсонавтов, 328 «б». Если это так, то в этом ангаре хранилась строительная техника известной японской марки – экскаваторы и погрузчики.

В Перми сгорел большой оптовый склад строительной техники. Видео: страница ВК "ЧП и ДТП Чрезвычайное происшествие Пермь".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пермском крае окончены поиски пропавшего мужчины
В Перми детям с диагнозом «коронавирус» выделили целый корпус краевой больницы
«Кажется, японские экскаваторы горят!». В Перми произошел мощный пожар на оптовом складе строительной техники
В Перми начали регистрировать на юбилейный благотворительный забег «На одном дыхании»
В Прикамье разыскивают 58-летнего мужчину со светло-рыжими волосами
В МЧС предупредили о ветре до 20 метров в секунду и сильных грозах в Прикамье
Райффайзенбанк возглавил рейтинг лучших банков России по версии американского Forbes
Глава Прикамья Дмитрий Махонин заявил в интервью «Российской газете», что Пермский край сильно недооценен
Можно ли пермякам идти на пляж во время самоизоляции
От коронавируса в Прикамье умерли еще двое мужчин
В Пермском крае в 40-метровом котловане утонул 15-летний подросток
«Жизнь в эпоху COVID -19». Союз журналистов призывает коллег рассказать о борцах с вирусом
В Пермском крае готовят программу для реабилитации пострадавших от коронавируса
Райффайзенбанк запустил новый пакет расчетно-кассового обслуживания для малых и средних международных компаний
«Пытался спасти девушку, но сам погиб». В Пермском крае утонули двое подростков
В Пермском крае рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки
В Перми в детский сад приползла большая черная змея
В Перми собака упала в яму с водой
Леса Прикамья под контролем видеокамер «Ростелекома»
Суд привлек к субсидиарной ответственности руководителей УК «ТеплоВодоМер» из Чайковского
В Пермском крае еще 57 человек выздоровели от коронавируса
В Перми автобус насмерть задавил пешехода
Стали известны новые сроки «Небесной ярмарки-2020» в Пермском крае
В Пермском крае спасатели сняли со столба 8-летнего ребенка, которого ударило током
Коронавирус в Перми: из-за наличия инфекции закрыто отделение городской больницы