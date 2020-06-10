«Кажется, японские экскаваторы горят!». В Перми произошел мощный пожар на оптовом складе строительной техники

10 Июнь 2020 2020-06-10T19:43:00+03:00

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В пермских соцсетях, в частности, в паблике «ЧП и ДТП Чрезвычайное происшествие Пермь», появилась информация о крупном пожаре в Хмелях - в зоне, где расположены склады многих торговых оптовых предприятий.

- Сообщение о большом пожаре в микрорайоне Хмели поступило в 15.28, - рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю. – К месту возгорания выехали 7 единиц техники и 23 человека личного состава. Горел склад ангарного типа, площадь возгорания была довольно большая – 216 квадратных метров. Но с огнем в конце концов удалось справиться. Людей в складских помещениях не оказалось, так что никто не пострадал. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Об ущербе пожарные не сообщают. По сообщениям очевидца в соцсети, горел, предположительно, склад, расположенный по адресу Шоссе Комсонавтов, 328 «б». Если это так, то в этом ангаре хранилась строительная техника известной японской марки – экскаваторы и погрузчики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="720" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/784290" frameborder="0"></iframe> В Перми сгорел большой оптовый склад строительной техники. Видео: страница ВК "ЧП и ДТП Чрезвычайное происшествие Пермь".

ИСТОЧНИК KP.RU