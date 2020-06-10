В Перми начали регистрировать на юбилейный благотворительный забег «На одном дыхании»
Открылась регистрация на пятый, юбилейный благотворительный забег «На одном дыхании». В этом году он пройдёт с 27 июня по 1 июля в формате онлайн.
- В этом году трасса будет у каждого своя, - сообщили в благотворительном фонде «Берегиня». - Можно бежать во дворе, в парке, в лесу или по привычному маршруту. Можно пробежаться с собакой, с коляской, с ребенком. Можно не бежать, а идти, ехать, лететь. Самое главное – помочь тем, кто так сильно в нас нуждается! Собранные средства будут направлены на помощь детям с онкологическими заболеваниями и детям-сиротам.
Организаторами онлайн-заьега выступили благотворительный фонд «Берегиня», благотворительная организация «Солнечный круг», Ассоциация спорта, красоты и здоровья Пермского края, HR-агентство «Detkin&Co» и агентство по организации мероприятий AGENT.EVENT.
В прошлом году в забеге «На одном дыхании» приняли участие 960 человек, вместе мы собрали 502 тысячи рублей, - сообщили в «Берегине». – Наш фонд помог 11 детям с тяжёлыми заболеваниями, организация «Солнечный круг» оплатила 8 месяцев работы 2 психологов, тем самым улучшив жизнь 120 детей-сирот в 3 детских учреждениях Пермского края.
На этот раз фонд «Берегиня» на собранные средства собирается реализовать проект «Неотложка», который помогает родителям детей с тяжёлыми заболеваниями оплатить обследования, HLA-типирование, дорогостоящие препараты, проезд к месту лечения, реабилитационные процедуры. В благотворительной организации «Солнечный круг» планируют осуществить проект «Большой друг», который призван помочь детям-сиротам им адаптироваться во взрослой жизни.
Регистрация на сайте забега: наодномдыхании.рф
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ИСТОЧНИК KP.RU