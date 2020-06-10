В Прикамье разыскивают 58-летнего мужчину со светло-рыжими волосами
В Пермском крае – очередные поиски в лесу потерявшегося человека. На этот раз пропал взрослый мужчина.
58-летний Сергей Плотников потерялся в деревне Толстиково под Соликамском, в которой расположена загородная гостиница. Вокруг нее – лес и поля.
В поисковом отряде «Регион 59» объявили сбор волонтеров-поисковиков возле главного здания гостиничного комплекса в этой деревне.
- Сергей Геннадьевич Плотников был одет в рабочую одежду темно-синего цвета с желтыми вставками, на нем были белая кепка, черные кроссовки, - сообщили приметы потерявшегося координаторы отряда. – Его рост 165-168 сантиметров, волосы светло- рыжие, короткие.
На фотографии Сергей Плотников изображен с усами, но сейчас он их сбрил.
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https://www.perm.kp.ru/daily/27140/4233077/
ИСТОЧНИК KP.RU