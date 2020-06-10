2020-06-10T17:21:52+03:00
Происшествия

В Прикамье разыскивают 58-летнего мужчину со светло-рыжими волосами

Волонтеры объявили сбор
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
На снимке потерявшийся с усами, но сейчас он их сбрил. Фото: страница ВК "Поисковый отряд "Регион59" Березники Соликамск"На снимке потерявшийся с усами, но сейчас он их сбрил. Фото: страница ВК "Поисковый отряд "Регион59" Березники Соликамск"
Изменить размер текста:

В Пермском крае – очередные поиски в лесу потерявшегося человека. На этот раз пропал взрослый мужчина.

58-летний Сергей Плотников потерялся в деревне Толстиково под Соликамском, в которой расположена загородная гостиница. Вокруг нее – лес и поля.

В поисковом отряде «Регион 59» объявили сбор волонтеров-поисковиков возле главного здания гостиничного комплекса в этой деревне.

- Сергей Геннадьевич Плотников был одет в рабочую одежду темно-синего цвета с желтыми вставками, на нем были белая кепка, черные кроссовки, - сообщили приметы потерявшегося координаторы отряда. – Его рост 165-168 сантиметров, волосы светло- рыжие, короткие.

На фотографии Сергей Плотников изображен с усами, но сейчас он их сбрил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Он один боялся даже на речку рыбачить пойти», - говорит папа 10-летнего мальчика, плутавшего 4 дня в прикамской тайге.

Как удалось Косте продержаться в лесу без воды и пищи [эксклюзив] (подробнее…)

https://www.perm.kp.ru/daily/27140/4233077/

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье разыскивают 58-летнего мужчину со светло-рыжими волосами
В МЧС предупредили о ветре до 20 метров в секунду и сильных грозах в Прикамье
Райффайзенбанк возглавил рейтинг лучших банков России по версии американского Forbes
Глава Прикамья Дмитрий Махонин заявил в интервью «Российской газете», что Пермский край сильно недооценен
Можно ли пермякам идти на пляж во время самоизоляции
От коронавируса в Прикамье умерли еще двое мужчин
В Пермском крае в 40-метровом котловане утонул 15-летний подросток
«Жизнь в эпоху COVID -19». Союз журналистов призывает коллег рассказать о борцах с вирусом
В Пермском крае готовят программу для реабилитации пострадавших от коронавируса
Райффайзенбанк запустил новый пакет расчетно-кассового обслуживания для малых и средних международных компаний
«Пытался спасти девушку, но сам погиб». В Пермском крае утонули двое подростков
В Пермском крае рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки
В Перми в детский сад приползла большая черная змея
В Перми собака упала в яму с водой
Леса Прикамья под контролем видеокамер «Ростелекома»
Суд привлек к субсидиарной ответственности руководителей УК «ТеплоВодоМер» из Чайковского
В Пермском крае еще 57 человек выздоровели от коронавируса
В Перми автобус насмерть задавил пешехода
Стали известны новые сроки «Небесной ярмарки-2020» в Пермском крае
В Пермском крае спасатели сняли со столба 8-летнего ребенка, которого ударило током
Коронавирус в Перми: из-за наличия инфекции закрыто отделение городской больницы