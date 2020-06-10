В Прикамье разыскивают 58-летнего мужчину со светло-рыжими волосами

10 Июнь 2020 2020-06-10T17:21:52+03:00

На снимке потерявшийся с усами, но сейчас он их сбрил. Фото: страница ВК "Поисковый отряд "Регион59" Березники Соликамск"

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В Пермском крае – очередные поиски в лесу потерявшегося человека. На этот раз пропал взрослый мужчина.

58-летний Сергей Плотников потерялся в деревне Толстиково под Соликамском, в которой расположена загородная гостиница. Вокруг нее – лес и поля.

В поисковом отряде «Регион 59» объявили сбор волонтеров-поисковиков возле главного здания гостиничного комплекса в этой деревне.

- Сергей Геннадьевич Плотников был одет в рабочую одежду темно-синего цвета с желтыми вставками, на нем были белая кепка, черные кроссовки, - сообщили приметы потерявшегося координаторы отряда. – Его рост 165-168 сантиметров, волосы светло- рыжие, короткие.

На фотографии Сергей Плотников изображен с усами, но сейчас он их сбрил.

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https://www.perm.kp.ru/daily/27140/4233077/

ИСТОЧНИК KP.RU