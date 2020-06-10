В МЧС предупредили о ветре до 20 метров в секунду и сильных грозах в Прикамье

10 Июнь 2020 2020-06-10T16:52:18+03:00

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В ближайшие дни ожидается хоть и временная, но серьезная перестройка погоды – к нам прорвется арктический воздух. Он принесет не только похолодание (по ночам в выходные будет до +4 градусов), но и сильные грозы и шквалистый ветер.

В связи с этим в МЧС призывают прикамцев проявлять осторожность.

- Не находитесь возле деревьев, конструкций, линий электропередач, - посоветовали в ГУ МЧС по Пермскому краю. – Не паркуйте транспорт рядом с ними. Не разжигайте костры, не топите печи, отключите электроприборы.

По данным ЦГМС, 11 июня, в четверг, во время грозы порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Днем повсеместно пройдут кратковременные дожди.

Спасатели напомнили, что о происшествиях нужно сообщать по единому номеру вызова служб экстренного реагирования «112» или по «Телефону доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю 8(342) 258-40-02.

ИСТОЧНИК KP.RU