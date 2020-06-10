2020-06-10T14:49:45+03:00
Общество

Глава Прикамья Дмитрий Махонин заявил в интервью «Российской газете», что Пермский край сильно недооценен

Он объяснил, для чего в регионе создается Центр управления будущим
Андрей МАТЛИН
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Фото: пресс-служба губернатора.Фото: пресс-служба губернатора.
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Идею Дмитрия Махонина о создании в регионе Центра управления будущим, который будет разрабатывать стратегию развития на 10 лет, уже поддержали прикамские промышленники и аграрии. О том, что на перспективу нужно планировать молодежную политику, чтобы из Прикамья не уезжали начинающие специалисты, говорили и молодые жители края.

Вызвала интерес такая инициатива и на федеральном уровне. Журналисты «Российской газеты» в ходе интервью с главой Прикамья Дмитрием Махониным поинтересовались: действительно ли он верит, что благодаря долгосрочной стратегии Пермь может стать не хуже соседей – Казани и Екатеринбурга?

- Пермский край сегодня очень сильно недооценен, - ответил Дмитрий Махонин. - А ведь он - соль земли русской. С точки зрения таблицы Менделеева, мы в разы богаче многих регионов. У нас есть нефть, газ, редкоземы, алмазы, крупнейшее в мире месторождение калийных солей и одна из самых могучих рек России - Кама. Во время Великой Отечественной войны значительное число машиностроительных предприятий, научных центров страны было эвакуировано именно в Пермь, что послужило мощным толчком к развитию в нашем регионе промышленности, высокотехнологичных производств. Здесь сложились аэрокосмический комплекс, большой химический кластер, работает один из крупнейших в мире производителей титана.

С точки зрения промышленности, природных ресурсов и научно-технического потенциала у нас безусловное преимущество перед другими регионами. Но свои сильные стороны мы, к сожалению, пока не используем. И в этом направлении предстоит целенаправленная работа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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