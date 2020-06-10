2020-06-10T14:10:41+03:00
Общество

Можно ли пермякам идти на пляж во время самоизоляции

И в каких местах самая грязная вода
Анна Маркова
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На пляжах Перми патрулирует полиция.На пляжах Перми патрулирует полиция.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае режим самоизоляции продлен до 15 июня, поэтому находиться на пляжах пермяки не могут. Остается только ждать, что снимут запрет на их посещение, а пока нарушителям грозят предупреждения и даже штрафы от 1 до 30 рублей. В минувшие выходные полицейские просили уйти отдыхающих с городских пляжей.

Тем временем специалисты Роспотребнадзора по Пермскому краю взяли пробы воды и песка в 16 местах массового отдыха пермяков. Они проверяли санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели.

- По результатам проведенных исследований установлено несоответствие качества воды гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям в районе пляжей: Добрянки (река Кама), Перми - река Кама в районе КамГЭС и Мотовилихинский пруд, села Гамово Пермского района (Тимкинский пруд), - рассказали в Роспотребнадзоре по Пермскому краю.

Пробы воды, отобранные в районе пляжа в поселке Новые Ляды Свердловского района Перми (река Сылва), не соответствуют нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Качество отобранных проб почвы (песка), соответствует требованиям санитарных правил и норм.

Также известно, что администрации районов не подавали заявки в ведомство на получение санитарно-эпидемиологических заключений, которое необходимы при открытии пляжа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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