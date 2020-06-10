«Жизнь в эпоху COVID -19». Союз журналистов призывает коллег рассказать о борцах с вирусом

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:08:01+03:00

В конкурсе могут участвовать как работники периодических СМИ, так и блогеры

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Пермская краевая организация Союза журналистов Пермского края продолжает прием заявок на участие в конкурсе «Жизнь в эпоху COVID-19: помощь, забота, поддержка».

К участию в конкурсе приглашаются редакции лицензированных печатных СМИ, интернет-изданий, информационных агентств, телеканалов и радиостанций Пермского края, а также блогеры и активные пользователи соцсетей.

- За последние месяцы пермские СМИ очень активно писали о людях, достойно проявивших себя за время самоизоляции. Мы узнали много примеров бескорыстной помощи людей друг другу. Инициируя этот конкурс, мы хотели бы побудить СМИ обратить еще больше внимания героям борьбы с коронавирусом. Заявки на конкурс поступают достаточно активно. Правда, пока, в основном, они поступают от местных газет, что неудивительно — в Пермском крае их издается более 50. Хотел бы также напомнить, что призовой фонд конкурса «Жизнь в эпоху COVID-19: помощь, забота, поддержка» составляет 1 млн рублей, а число его потенциальных призеров — около 30, - рассказал председатель Пермской краевой организации Союза журналистов России Игорь Лобанов.

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В конкурсе запланированы следующие номинации:

1. За лучшую публикацию в краевом печатном или онлайн-СМИ.

2. За лучшую публикацию в городском (районном) печатном или онлайн-СМИ.

3. За лучшую публикацию в теле- или радиоэфире.

4. За лучшую публикацию в соцсетях (Youtube, Facebook, Instagram, ВКонтакте).

Победители будут определяться в каждой номинации и награждаться денежной премией:

— первое место (один победитель, 50 тыс. руб.);

— второе место (два победителя, по 40 тыс. руб.);

— третье место (три победителя, по 30 тыс. руб.).

Подведение итогов и награждение планируется провести к 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU