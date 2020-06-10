2020-06-10T13:08:01+03:00
Общество

«Жизнь в эпоху COVID -19». Союз журналистов призывает коллег рассказать о борцах с вирусом

В конкурсе могут участвовать как работники периодических СМИ, так и блогеры
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
Поделиться:
Фото: Светлана МАКОВЕЕВАФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Пермская краевая организация Союза журналистов Пермского края продолжает прием заявок на участие в конкурсе «Жизнь в эпоху COVID-19: помощь, забота, поддержка».

К участию в конкурсе приглашаются редакции лицензированных печатных СМИ, интернет-изданий, информационных агентств, телеканалов и радиостанций Пермского края, а также блогеры и активные пользователи соцсетей.

- За последние месяцы пермские СМИ очень активно писали о людях, достойно проявивших себя за время самоизоляции. Мы узнали много примеров бескорыстной помощи людей друг другу. Инициируя этот конкурс, мы хотели бы побудить СМИ обратить еще больше внимания героям борьбы с коронавирусом. Заявки на конкурс поступают достаточно активно. Правда, пока, в основном, они поступают от местных газет, что неудивительно — в Пермском крае их издается более 50. Хотел бы также напомнить, что призовой фонд конкурса «Жизнь в эпоху COVID-19: помощь, забота, поддержка» составляет 1 млн рублей, а число его потенциальных призеров — около 30, - рассказал председатель Пермской краевой организации Союза журналистов России Игорь Лобанов.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации

00:00
00:00

В конкурсе запланированы следующие номинации:

1. За лучшую публикацию в краевом печатном или онлайн-СМИ.

2. За лучшую публикацию в городском (районном) печатном или онлайн-СМИ.

3. За лучшую публикацию в теле- или радиоэфире.

4. За лучшую публикацию в соцсетях (Youtube, Facebook, Instagram, ВКонтакте).

Победители будут определяться в каждой номинации и награждаться денежной премией:

— первое место (один победитель, 50 тыс. руб.);

— второе место (два победителя, по 40 тыс. руб.);

— третье место (три победителя, по 30 тыс. руб.).

Подведение итогов и награждение планируется провести к 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье разыскивают 58-летнего мужчину со светло-рыжими волосами
В МЧС предупредили о ветре до 20 метров в секунду и сильных грозах в Прикамье
Райффайзенбанк возглавил рейтинг лучших банков России по версии американского Forbes
Глава Прикамья Дмитрий Махонин заявил в интервью «Российской газете», что Пермский край сильно недооценен
Можно ли пермякам идти на пляж во время самоизоляции
От коронавируса в Прикамье умерли еще двое мужчин
В Пермском крае в 40-метровом котловане утонул 15-летний подросток
«Жизнь в эпоху COVID -19». Союз журналистов призывает коллег рассказать о борцах с вирусом
В Пермском крае готовят программу для реабилитации пострадавших от коронавируса
Райффайзенбанк запустил новый пакет расчетно-кассового обслуживания для малых и средних международных компаний
«Пытался спасти девушку, но сам погиб». В Пермском крае утонули двое подростков
В Пермском крае рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки
В Перми в детский сад приползла большая черная змея
В Перми собака упала в яму с водой
Леса Прикамья под контролем видеокамер «Ростелекома»
Суд привлек к субсидиарной ответственности руководителей УК «ТеплоВодоМер» из Чайковского
В Пермском крае еще 57 человек выздоровели от коронавируса
В Перми автобус насмерть задавил пешехода
Стали известны новые сроки «Небесной ярмарки-2020» в Пермском крае
В Пермском крае спасатели сняли со столба 8-летнего ребенка, которого ударило током
Коронавирус в Перми: из-за наличия инфекции закрыто отделение городской больницы