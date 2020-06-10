В Перми в детский сад приползла большая черная змея

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:38:19+03:00

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Настоящий ужас испытала женщина, которая пришла за ребенком в детский сад №312 в Перми, на улице Льва Шатрова, 21. Прямо у калитки перед входом в учреждение она увидела большую черную змею. Не ожидав встретиться с непрошенной гостью, она закричала от испуга, чем не менее сильно напугала ползучую.

Змея от криков женщины уползла в траву за забор детского сада. Испугавшись, что она вернется, женщина вызывала спасателей.

Сотрудники службы спасения приехали на вызов, обошли всю территорию садика, но змею не обнаружили. Вероятно, она приползла из лога, который находится прямо за садиком, туда же и уползла.

- Действительно, спасатели приезжали к нам, обследовали все, но змею не нашли, больше ее никто не видел, у нас все хорошо, - рассказали «КП» в детском саду.

ИСТОЧНИК KP.RU