2020-06-10T10:38:19+03:00
Общество

В Перми в детский сад приползла большая черная змея

Женщина, которая пришла забирать ребенка, закричала и позвала на помощь
Анна Маркова
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После криков женщины, змею больше никто не видел.После криков женщины, змею больше никто не видел.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Настоящий ужас испытала женщина, которая пришла за ребенком в детский сад №312 в Перми, на улице Льва Шатрова, 21. Прямо у калитки перед входом в учреждение она увидела большую черную змею. Не ожидав встретиться с непрошенной гостью, она закричала от испуга, чем не менее сильно напугала ползучую.

Змея от криков женщины уползла в траву за забор детского сада. Испугавшись, что она вернется, женщина вызывала спасателей.

Сотрудники службы спасения приехали на вызов, обошли всю территорию садика, но змею не обнаружили. Вероятно, она приползла из лога, который находится прямо за садиком, туда же и уползла.

- Действительно, спасатели приезжали к нам, обследовали все, но змею не нашли, больше ее никто не видел, у нас все хорошо, - рассказали «КП» в детском саду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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