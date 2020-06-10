В Перми собака упала в яму с водой
Она лаяла и призывала на помощь
Спасатели достали собаку из ямы и отпустили.Фото: Василий Вахрин
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В Перми на улице 1-я Бахаревская женщина услышала глухой лай собаки. Неравнодушная пермячка пошла на звук и увидела в заброшенной овощной яме, заполненной водой, собаку.
Помочь ей самостоятельно она не смогла и вызвала спасателей. Животное продолжало лаять. Спасатели приехали на вызов, они сделали петлю из веревки и с помощью нее достали беднягу.
- Собака бродячая, спасатели яму закрыли щитом, чтобы больше никто не упал, - сообщил источник «КП».
ИСТОЧНИК KP.RU