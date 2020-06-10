Леса Прикамья под контролем видеокамер «Ростелекома»

10 Июнь 2020 2020-06-10T09:27:26+03:00

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Система мониторинга лесных пожаров была внедрена «Ростелекомом» для сохранения лесов Пермского края в 2016 году по заказу регионального министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. С тех пор работа не останавливается: каждый год камер в лесах Прикамья становится всё больше. В настоящее время в регионе за лесопожарной обстановкой следят 25 IP-камер «Ростелекома».

Вовремя замеченный пожар и быстрая его локализация позволяют не только сберечь природные ресурсы и экологию — сотни и тысячи гектаров леса, флору и фауну, — но и сэкономить миллиарды рублей при тушении небольших пожаров на ранней стадии возгорания. Построенная «Ростелекомом» автоматизированная система обнаружения огня и дыма стала ключевым элементом для сохранения лесных массивов Прикамья.

- Результативность работы системы мониторинга лесных пожаров в Пермском крае, безусловно, доказана: в прошлом году было обнаружено и потушено в первые же сутки 22 пожара. Это позволило сохранить сотни гектаров леса, не говоря уже о предотвращении губительного воздействия пожаров на всю экосистему региона. В этом году синоптики обещают жаркое лето, и мы планируем установить еще 11 дополнительных видеокамер, — подчеркнул директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком» Петр Козловский.

Сегодня IP-камеры системы пожарного мониторинга в Прикамье следят за 770 тысячами гектарами леса. Каждая такая камера имеет угол обзора в 360 градусов и помещена на антенно-мачтовое сооружение, точка размещения выбирается с учетом многих факторов: координат и высоты вышки, степени пожароопасности участка, рельефа местности. Камера автоматически обнаруживает облако дыма на фоне леса, определяет координаты очага возгорания и оперативно передает информацию в диспетчерский центр региона.

- Успешная эффективность данной системы невозможна без тесной взаимосвязи с работниками лесного хозяйства, которые непосредственно проводят оповещение, обследование и привлечение сил и средств пожаротушения для ликвидации возгораний. Пожароопасный сезон в Прикамье уже начался. На сегодняшний день, вблизи леса обнаружено 30 возгораний и не допущено разрастание 1 лесного пожара при помощи камер «Ростелекома, — отметил начальник региональной диспетчерской службы Пермского лесопожарного центра Григорий Чечушков.

Часто причиной возникновения пожара является неосторожное обращение с огнем в жаркую погоду. Именно поэтому Петр Петров, начальник отдела надзора на особо важных пожароопасных объектах управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю еще раз напоминает:

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшее время ожидается жаркая, сухая погода. Рекомендуем жителям соблюдать элементарные правила пожарной безопасности при обращении с открытым огнем во время посещения лесов, парков, пограничных зон между населенным пунктом и лесом. Не допускать сжигание мусора, утилизацию листвы и мусора проводить пожаробезопасным способом. При жаркой погоде не рекомендуем топить бани и пользоваться печным отоплением. А также при следовании на автомобиле не выбрасывать в окно тлеющие табачные изделия.

В 2019 году проект «Системе мониторинга лесных пожаров Прикамья» был оценен в части экологической эффективности конкурса PEOPLE INVESTOR, где получил высшую награду в соответствующей номинации.

ИСТОЧНИК KP.RU