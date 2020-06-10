Суд привлек к субсидиарной ответственности руководителей УК «ТеплоВодоМер» из Чайковского

10 Июнь 2020 2020-06-10T09:16:17+03:00

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Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» и конкурсный управляющий доказали в Арбитражном суде Пермского края обоснованность привлечения к субсидиарной ответственности руководителей ООО «УК «ТеплоВодоМер» (г. Чайковский). Управлявшие компанией в различные периоды Роман Рвачев, Татьяна Рвачева, Игорь Жданов, Алексей Гудков и бухгалтер компании Ирина Мерзлякова обязаны компенсировать задолженность в размере 71,8 млн рублей.

Средства могут быть взысканы как с самих бывших руководителей управляющей компании, так и с их родственников. Применение субсидиарной ответственности к руководителям УК- должников за тепло стали возможны после внесения изменений в закон «О несостоятельности (банкротстве)». Используя вступившие в силу поправки, «ЭнергосбыТ Плюс» в Пермском крае начал массово привлекать к субсидиарной ответственности руководителей коммунальных компаний-неплательщиков, в том числе, руководителей ТСЖ.

Ранее к субсидиарной ответственности уже были привлечены другие экс-руководители УК: Александр Морозов, Владимир Кулешов, Георгий Москотин, Алексей Черенев, Сергей Комиссаров и Анна Хаджиева. В суде был доказан факт причинения этими лицами ущерба теплоснабжающим организациям в размере 446 млн рублей. В настоящее время готовятся аналогичные иски к руководителям других недобросовестных организаций, а также главным бухгалтерам, которые ранее уходили от ответственности за противоправные действия.

- Представители Пермского филиала будут добиваться погашения исполнительных листов, выданных судом, обратив взыскание на их личное имущество, где бы оно не находилось. Недобросовестные руководители УК и ТСЖ должны понять, что наказание за их мошеннические действия неотвратимо, все выведенные средства будут обязательно взысканы и их противозаконная деятельность лишена экономического смысла, —подчеркивает Алексей Комаров, и. о. директора Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

ИСТОЧНИК KP.RU