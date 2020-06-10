2020-06-10T10:52:58+03:00
Общество

В Пермском крае еще 57 человек выздоровели от коронавируса

Инфекция выявлена у жителей 43 территорий региона
Анна Маркова
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Под наблюдением специалистов остаются 3416 жителя Пермского края.Под наблюдением специалистов остаются 3416 жителя Пермского края.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Пермском крае за минувшие сутки из медучреждений выписано еще 57 пациентов, проходивших лечение от коронавируса. Общее число выздоровевших от COVID-19 составило 1368.

Под наблюдением специалистов остаются 3416 жителя Пермского края.

Напомним, на утро 10 июня в Прикамья 2267 случая заболевания коронавирусом. Инфекция зафиксирована у жителей 43 территорий региона.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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