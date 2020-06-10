2020-06-10T07:57:22+03:00
Происшествия

В Перми автобус насмерть задавил пешехода

ДТП произошло на улице Якутской
Анна Маркова
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Пожилая женщина погибла на месте. Фото: кадр видео vk.com/chp_dtp_permПожилая женщина погибла на месте. Фото: кадр видео vk.com/chp_dtp_perm
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Смертельное ДТП произошло 9 июня около 17 часов на улице Якутской. Водитель автобуса маршрута Пермь - Фабрика «Северный Коммунар» сбил 83-летнюю женщину.

По информации ГУ МВД по Пермскому краю, пенсионерка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора по пешеходному переходу, от полученных травм она скончалась на месте.

Полицейские проводят проверку по факту произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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