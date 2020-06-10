В Перми автобус насмерть задавил пешехода

10 Июнь 2020 2020-06-10T07:57:22+03:00

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Смертельное ДТП произошло 9 июня около 17 часов на улице Якутской. Водитель автобуса маршрута Пермь - Фабрика «Северный Коммунар» сбил 83-летнюю женщину.

По информации ГУ МВД по Пермскому краю, пенсионерка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора по пешеходному переходу, от полученных травм она скончалась на месте.

Полицейские проводят проверку по факту произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU