В Пермском крае спасатели сняли со столба 8-летнего ребенка, которого ударило током
В Кунгурскую городскую службу спасения 9 июня сообщили, что на электрическом столбе на улице Труда висит ребенок, возможно его ударило током. Спасатели немедленно выехали на место, сообщение подтвердилось. Ребенок находился высоко на столбе, у самых кабелей.
- На место выехали спасатели, бригада медиков, полиция и электросети, - сообщает Кунгурская городская служба спасения. - С сотрудниками электросетей 8-летнего мальчика сняли со столба с использованием альпинистского снаряжения и автовышки.
Спасатели передали ребенка «скорой», они доставили его в Кунгурскую больницу. Теперь полиции придется поговорить с семьей ребенка и выяснить, что он делал в таком опасном месте, проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU