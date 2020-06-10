В Пермском крае спасатели сняли со столба 8-летнего ребенка, которого ударило током

10 Июнь 2020 2020-06-10T06:28:50+03:00

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В Кунгурскую городскую службу спасения 9 июня сообщили, что на электрическом столбе на улице Труда висит ребенок, возможно его ударило током. Спасатели немедленно выехали на место, сообщение подтвердилось. Ребенок находился высоко на столбе, у самых кабелей.

- На место выехали спасатели, бригада медиков, полиция и электросети, - сообщает Кунгурская городская служба спасения. - С сотрудниками электросетей 8-летнего мальчика сняли со столба с использованием альпинистского снаряжения и автовышки.

Спасатели передали ребенка «скорой», они доставили его в Кунгурскую больницу. Теперь полиции придется поговорить с семьей ребенка и выяснить, что он делал в таком опасном месте, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU